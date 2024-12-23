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        Ülkesine dönen Suriyeli Muhammed: Sadece Türkleri bize kapılarını açtı

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:40
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        Ülkesine dönen Suriyeli Muhammed: Sadece Türkleri bize kapılarını açtı
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        HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. 13 yıl önce geldiği Türkiye'den ayrılan Muhammed Kado "Türkler bize kapılarını açtı. Hatta Arap ülkeleri bizleri kabul etmezken sadece Türkiye bizi misafir etti” dedi.

        Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyeliler, sabahın erken saatlerinden itibaren Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelip, burada işlemlerini yaptırıyor. Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini aldıkları Cilvegözü'nde, konuşlandırılan Göç İdaresi mobil hizmet araçlarında görevliler ile jandarma ekipleri Suriyelilerin taşımakta zorlandıklarını eşyalar için destek olurken, STK'lar da ülkelerine dönenlere yardımcı oluyor. İşlemlerini yaptıran Suriyeliler, beraberlerinde getirdikleri yaşam malzemeleriyle birlikte ülkelerine geçiş yapıyor.

        'AİLEMİ ÇOK ÖZLEDİM'

        Türkiye'de 10 yıl kaldığını söyleyen Kadir Haşimi, "2015 yılında Türkiye'ye geldim. 10 yıl burada yaşadım. Mersin ve İstanbul Avcılar'da oturdum. Annemi, babamı ve ailemi çok özledim. Gidip anneme, aileme bakacağım. Bizler kaldığımız süre içerisinde yakınlık ve destek gördüğümüz Türkiye'ye teşekkür ederiz" dedi.

        'SADECE TÜRKİYE BİZİ MİSAFİR ETTİ'

        13 yıl önce geldiği Türkiye'den ayrılan Muhammed Kado ise "Türkler bize kapılarını açtı. Hatta Arap ülkeleri bizleri kabul etmezken sadece Türkiye bizi misafir etti. Artık misafirlik buraya kadarmış. Türkiye'ye teşekkür ederiz. Karşı tarafta beni annem ve teyzem bekliyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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