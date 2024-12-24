Hatayspor'da Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını açıkladı.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Çalımbay, Hatayspor’un başında çıktığı 11 maçta 6 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.
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