Suriyeli Muna, kedisi Kiraz'ı da ülkesine götürdü

SURİYE'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle Türkiye'deki Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Ailesiyle henüz küçük yaşlardayken Türkiye'ye göç eden Muna El Sait (14), 'Kiraz' isimli kedisini de ülkesine götürdü.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na sabahın ilk ışıklarıyla araçlarla gelen Suriyeliler, burada kurulan çadırların altında işlemlerinin yapılması için sıraya giriyor. Yanlarında getirdikleri yaşam malzemeleri ile işlemlerini yaptıran Suriyeliler, gönüllü olarak ülkelerine geçiyor. Jandarma herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi alırken, dönenler Türk halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor. Çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de yapan jandarma ekipleri, bugün trafik eğitim kitabı dağıttı.

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sıra bekleyen Suriyelilere, başta Kızılay olmak üzere Göç İdaresi ekipleri de yemek ihtiyaçlarını karşılayıp, diğer gereksinimleri için de hizmet veriyor.

Ailesiyle henüz küçük yaşlardayken Türkiye'ye göç eden Muna El Sait, kedisi Kiraz'ı da ülkesine götürdü. Sait, annesi, babası ve kardeşleriyle Şam’a gideceklerini aktararak, "Akrabalarımız bizi Şam'da bekliyor" dedi.