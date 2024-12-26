Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Sednaya Cezaevi'nde kalan 3 kuzeni öldürüldü, birinden haber alınamıyor

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli Muhammed Dumani'nin (55), Esad rejiminin işkence merkezi olarak nitelendirilen Sednaya Cezaevi'nde tutuklu bulunan 3 kuzeninin öldürüldüğünü, 1'inin ise kayıp olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:15 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sednaya Cezaevi'nde kalan 3 kuzeni öldürüldü, birinden haber alınamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli Muhammed Dumani'nin (55), Esad rejiminin işkence merkezi olarak nitelendirilen Sednaya Cezaevi'nde tutuklu bulunan 3 kuzeninin öldürüldüğünü, 1’inin ise kayıp olduğunu söyledi.

        Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi, Esad'ın Rusya'ya kaçmasının ardından kontrolün muhaliflere geçmesiyle, işkence merkezi Sednaya Cezaevi boşaltılarak, öldürülen mahkumlar raporlandı. İç savaş nedeniyle göç edip, 7 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen ve bakkallık yapan Suriyeli Muhammed Dumani, 2016 yılında tutuklanan kuzenleri Yusuf (42), Ahmet (46) ve Ali Dumani'nin (34) öldürüldüğünü, Hasan Dumani'nin (37) ise kaybolduğunu öğrendi. Haber alınamayan kuzeninin bulunması için yardım isteyen Dumani, "2016 yılında tutuklanan 4 kuzenim Sednaya Cezaevi'ne kapatılmıştı. Muhaliflerin ülkeyi kontrol altına alması ve cezaevlerinin boşaltılmasından sonra yayınlanan listelerde 3 kuzenimin öldüğünü öğrendik. Birine ise hala ulaşamadık nerede olduğunu bilmiyoruz. Kuzenimin bulunması için yardım bekliyorum" dedi.

        ‘ZULÜM İÇİNDE YAŞAYAN HALK KURTULDU’

        Suriyelilerin Esad rejiminin zulmünden kurtulduğunu belirten Muhammed Dumani, "Suriye'nin zulüm içerisinde yaşayan halkı artık kurtuldu. Yeni yönetim geldi ve her şeyin çok daha güzel olacağını düşünüyoruz. Ailemle birlikte doğup büyüdüğümüz Halep topraklarına kış sonu dönüp, ülkemizi yeniden imar edeceğiz. Türkiye’ye ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizlere çok yardımcı oldular. Burada kaldığımız süre içerisinde çok destek gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da Allah razı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Allah Türk halkını, devletini, her türlü kötülükten korusun” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Müsilaj Kurulu: 3 neden var, biri insan kaynaklı
        Müsilaj Kurulu: 3 neden var, biri insan kaynaklı
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        Asgari ücretin etkisini hesapladık
        Asgari ücretin etkisini hesapladık

        Benzer Haberler

        Hatay'da kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı
        Hatay'da kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı
        Hatay'da tek katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da tek katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
        Hatay'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
        Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu istifa etti
        Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu istifa etti
        Hatay'da hayırsever desteğiyle 24 derslikli lise yapılacak
        Hatay'da hayırsever desteğiyle 24 derslikli lise yapılacak
        Hatay'daki Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        Hatay'daki Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı