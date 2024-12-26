Suriyeli Bedriye, eğitimine ülkesinde devam edecek

SURİYE'de Bass rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Suriyeliler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönmeye devam ediyor. Ülkesine dönmek için Arapça Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü yarıda bırakan Bedriye Bayraktar, "Artık Suriye'de sorun kalmadı. Arapça eğitimime Humus'ta devam edeceğim" dedi.

Muhaliflerin yönetimi ele geçirmesinin ardından Suriyelilerin, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yasal işlemlerini yaptırıp, vatan topraklarına dönüşü sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracından işlemlerini yaptırıp, beraberinde getirdikleri eşyalarla birlikte ülkelerine geçiyor. Ailesiyle iç savaştan kaçarak 6 yıl önce Türkiye'ye sığınan Bedriye Bayraktar, vatanına dönmek için bir üniversitenin Arapça Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde aldığı eğitimi 2’nci sınıfta bıraktığını söyledi. Humus'a gitmek üzere yolda olduklarını anlatan Bayraktar, "Türkiye artık benim de memleketim olmuştu, çok güzel bir ülke ve insanları çok iyi. Bizi en iyi şekilde ağırladığını için çok teşekkürler. Artık Suriye'de sorun kalmadı, ülkeme dönüyorum. Arapça eğitimime Humus'ta devam edeceğim" diye konuştu.