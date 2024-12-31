Ülkesine dönen Mahir: Suriye'nin geleceği için el birliğiyle çalışacağız

SURİYE'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'den ülkesine dönen Mahir Muhammed Hammadi (34), "Misafirlik sona erdi. Kendimize ait arazilerde çiftçilik yaparak geçimizi sürdürecek ve Suriye’nin daha iyi geleceği için el birliğiyle çalışacağız" diye konuştu.

Muhaliflerin yönetimi ele geçirip, geçici hükümet kurmalarının ardından Suriyelilerin, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yasal işlemlerini yaptırıp, vatan topraklarına dönüşü sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracından işlemlerini yaptırıp, beraberinde getirdikleri eşyalarla ülkelerine geçiyor. Jandarma herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi alırken, sıra bekleyen Suriyelilere başta Kızılay olmak üzere Göç İdaresi ekipleri yemek ihtiyaçlarını karşılayıp, diğer gereksinimleri için de hizmet veriyor.

'TÜRKLERİN İNSANLIKLARINI UNUTMAYACAĞIZ' Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkesine giden Suriyeli Halit El Muhammed (35), Esad’ın zulmünden kaçarak geldiği Türkiye’de 3,5 yıldan bu yana yaşadığını belirterek, "Şimdi İdlib'e gidiyorum. Beşar kaçtı, Suriye hürriyetine, özgürlüğüne kavuştu. Allah'a şükürler olsun, artık ülkemize gideceğiz. Türkiye’de kaldığımız sürede, Türklerden asla kötü bir davranış görmedik. Her zaman her konuda bize yardımcı oldular, destek verdiler. Bizlere gösterdikleri bu yardımseverliklerini, insanlıklarını asla unutmayacağız. Giderken de Türklere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.