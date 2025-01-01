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        Haluk Levent, Hatay'da depremzedeler için konser verdi

        HATAY'da şarkıcı Haluk Levent, depremzedeler için yılbaşı gecesi ücretsiz konser verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 02:03 Güncelleme: 01.01.2025 - 02:05
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        Haluk Levent, Hatay'da depremzedeler için konser verdi
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        HATAY'da şarkıcı Haluk Levent, depremzedeler için yılbaşı gecesi ücretsiz konser verdi.

        Defne ilçesindeki Kültür Sanat Çarşısı'nda vatandaşlar ile bir araya gelen Haluk Levent, verdiği ücretsiz konserle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin ardından konuşan Haluk Levent, geçen sene tek gitarla geldiği Hatay’da, bu kez konser düzenleme kararı aldığını söyledi. Depremzedelerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirten Levent, "Burada yaptığınız çalışmalarda edindiğiniz çevre insanlar, emekçiler var. Onların sevgisiyle besleniyoruz" dedi. Dünyada savaşlar gittikçe artığını belirtip, Gazze'yi ve Ukrayna'yı örnek gösteren Levent, barışın ve sevgilinin yayılmasını temenni ettiklerini aktardı.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise hizmete yeni açılan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda sanatçı Haluk Levent'i konuk etmekten mutlu olduklarını söyledi. Deprem büyük hasar alan Hatay'ın yaraları sararken, vatandaşların kalbine dokunmaları, onları hayatla buluşturmaları gerektiğini vurgulayan Masatlı, "Önümüzdeki yıl, bu yılımızdan daha iyi olacaktır. Başta ülkemize, devletimize, milletimize, Hatay'ımıza ve burada insanlarımıza huzurlar, sağlıklar ve mutluluklar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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