Asi Nehri'nde balıkçıların gün doğumunda balık mesaisi

ASİNehri'nin Hatay üzerinden Akdeniz'e döküldüğü nokta, amatör balıkçıların uğrak yeri oldu. Balıkçıların gün doğumunda yaptığı avcılık, güzel görüntüler oluşturdu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde amatör balıkçılar, Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu noktada ağ ve olta ile avlanıyor. Yeşil ile mavinin buluştuğu bölgeye sabahın erken saatlerinde gelen balıkçılar olta ve ağ ile balık avlarken; ortaya güzel manzaralar çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla balık tutmaya başlayıp, gün ağarıncaya kadar avlanan balıkçılar, tuttukları balıkların bir kısmını kendileri tüketirken, bir kısmını da satarak geçimlerini sağlıyor.