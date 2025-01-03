Tedavi edilen yavru Akdeniz foku, doğal yaşamına bırakılacak

MERSİN'desahilde bitkin halde bulunan, bakımı ve tedavisi Hatay'da tamamlanan yavru Akdeniz foku, yeniden Mersin'e gönderildi. Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, yavru fokun bulunduğu yerde doğal yaşamına bırakılacağını söyledi.

Mersin'in Anamur ilçesi sahilinde 25 Aralık'ta bitkin halde bulunan koruma altındaki yavru fok, bakımı tedavisi için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Mersin İl Müdürlüğü, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu'nun (SAD-AFAG) iş birliğiyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Tetkikleri yapılan dişi Akdeniz foku, bakıma alındı. MKÜ Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım, Tedavi ve Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de tedavi sürecine destek verdiği fok, geçen süre içerisinde sağlığına kavuştu. Tedavisi tamamlanan fok, doğal yaşamına bırakılması için tekrar Mersin'in Anamur ilçesine gönderildi. Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, tüm tedavileri yapılan ve sağlığına kavuşan yavru fokun bulunduğu yerde doğal yaşamına bırakılacağını söyledi.