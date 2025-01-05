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        Suriyeliler, minnet duygusuyla ülkelerine dönüyor: Teşekkürler Türkiye

        SURİYE'deki iç savaştan 9 yıl önce kaçıp yerleştiği İstanbul'dan ayrılarak, ülkesine dönmek için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Ahmet El Ahmet (37), "Teşekkürler Türkiye" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 10:30 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:35
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        Suriyeliler, minnet duygusuyla ülkelerine dönüyor: Teşekkürler Türkiye
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        SURİYE'deki iç savaştan 9 yıl önce kaçıp yerleştiği İstanbul’dan ayrılarak, ülkesine dönmek için Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelen Ahmet El Ahmet (37), "Teşekkürler Türkiye" dedi.

        Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. Sabahın erken saatlerinde yanlarında getirdikleri eşyalarıyla Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli ailelerin, önce Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kimlik kontrolleri yapılıyor. Daha sonra aileler, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı mobil istasyonlarından gerçekleştirdikleri çıkış işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor.

        9 yıl kaldığı Türkiye'den ailesiyle Şam'a gitmek için Cilvegözü'ne gelen inşaat işçisi Ahmet El Ahmet, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizim babamız gibi. Teşekkürler Türkiye" dedi.

        Ahmet El Ahmet'in Türkiye’de doğan oğlu Faris (8) ise ilk kez ülkesini göreceğini, telefonla görüştüğü dedesini çok merak ettiğini söyledi.

        Ailenin diğer üyesi Alaattin el Ahmet (12) de dedesi, babaannesini, amcalarını göreceği için çok heyecanlı olduğunu anlattı.

        Ailenin diğer çocuğu Maşel (10) ise okul arkadaşlarından ayrıldığı için üzüldüğü belirterek, "Okulumu arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok sevdim. Özleyeceğim" diye konuştu.

        'HALK OLARAK SİZLERDEN ÇOK MEMMUNUZ'

        Öte yandan, gönüllü gidiş kapsamında gerekli çıkış işlemlerini yapan İzzettin Riyme (24), 10 yıldan bu yana Türkiye’de olduğunu belirterek, "Suriye’ye gönüllü olarak gidiyorum. Geri dönmeyeceğim. 3 ay sonra ailem de gelecek. Bizler Suriye halkı olarak sizlerden çok memnunuz. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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