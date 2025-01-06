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        Türkiye'nin tek Ermeni mahallesinde Noel ayini

        HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Türkiye'nin tek Ermeni yerleşim yeri olan Vakıfköy Mahallesi'nde Noel ayini düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:19 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:25
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        Türkiye'nin tek Ermeni mahallesinde Noel ayini
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        HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Türkiye'nin tek Ermeni yerleşim yeri olan Vakıfköy Mahallesi'nde Noel ayini düzenlendi.

        Vakıflı Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine mahallede yaşayan Ermeni vatandaşları katıldı. Noel ayini Peder Avedis Tabaşyan tarafından yönetildi. Ayinde ilahiler okundu, dualar edildi ve mumlar yakıldı. Vatandaşlara ekmek ve su ikram edildi. Vakıflı Ermeni Cemaati Vakfı Başkanı Cem Çapar, Ermeni Kilisesi geleneklerine göre İsa Mesih'in doğuşunu kutladıklarını söyledi. Bayramın barış ve mutluluk getirmesini temenni eden Çapar, "Mutlu, sağlıklı, güzel bir yıl geçirelim. Bu hafta Müslüman komşularımızın mübarek üç aylarına girdik ve Regaip kandillerini kutladık. Müslüman kardeşlerimizin 3 aylarının mübarek olmasını mutlu ve huzurlu üç aylarını geçirmemizi temenni ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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