Köprü çöktü, kamyon dereye düştü

Kaza, saat 15.00 sıralarında Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi Sönmez Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen boş kamyon köprüden geçerken çökme oldu. Kamyon alttan geçen dereye düşerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tarafından kurtarılan kamyon şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.