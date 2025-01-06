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        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 20:31 Güncelleme: 06.01.2025 - 20:35
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        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının çalışmalarına başladı.

        Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 10 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanda yardımcı antrenör Gökhan Alaş, U19 takımı antrenörleri Akan Karasu ile Deniz Haydaroğlu, kaleci antrenörü Mehmet Öz ve analiz performans antrenörü Şirin Yılmaz da hazır bulundu. Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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