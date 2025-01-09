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        Hamalı Muayyeed: Herkes dönsün ve Suriye'yi ayağa kaldıralım

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:58 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:00
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        Hamalı Muayyeed: Herkes dönsün ve Suriye'yi ayağa kaldıralım
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        HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor. Hamalı Muayyeed El Subay, "Herkes dönsün ve Suriye'yi ayağa kaldıralım. Alçı sıva yapmayı öğrendim. İnşaatlarda çalışıp, bu işi yapacağım" dedi.

        Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na sabahın erken saatlerinde gelen Suriyeliler, burada işlemlerini yaptırıp ülkelerine geçiş yapıyor. Ülkesine giden Muhammed Ubay, 7 yıl İstanbul'da kaldığını belirterek, "Şam'a gidiyorum. Esad'dan kurtulduk. Türkiye'den de çok memnunuz. Sizlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

        'TÜRKİYE'DEN ÇOK MEMNUNUZ'

        13 yıl Antalya'da yaşadığını ve 2 kızının olduğunu anlatan Hamalı Muayyeed El Subay ise "Türkiye'den çok memnunuz. Komşularım ve tüm insanlar bizlere her zaman yardımcı oldular. İnsan muamelesi yaptılar. Allah sizlerden ve Türk devletinden razı olsun. Savaş bitti, artık gitme zamanı geldi. Herkes dönsün ve Suriye'yi ayağa kaldıralım. Alçı sıva yapmayı öğrendim. İnşaatlarda çalışıp, bu işi yapacağım. Herkes memleketine dönsün" dedi. Subay'ın Türkiye'de dünyaya gelen kızı 9 yaşındaki Sera da ilk kez ülkesini göreceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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