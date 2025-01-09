Hamalı Muayyeed: Herkes dönsün ve Suriye'yi ayağa kaldıralım

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor. Hamalı Muayyeed El Subay, "Herkes dönsün ve Suriye'yi ayağa kaldıralım. Alçı sıva yapmayı öğrendim. İnşaatlarda çalışıp, bu işi yapacağım" dedi.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na sabahın erken saatlerinde gelen Suriyeliler, burada işlemlerini yaptırıp ülkelerine geçiş yapıyor. Ülkesine giden Muhammed Ubay, 7 yıl İstanbul'da kaldığını belirterek, "Şam'a gidiyorum. Esad'dan kurtulduk. Türkiye'den de çok memnunuz. Sizlerden Allah razı olsun" diye konuştu.