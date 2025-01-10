Hatayspor'un yeni başkanı Hikmet Çinçin oldu

Başkan Hikmet Çinçin, göreve geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada, “İlk hedefimiz Çaykur Rizespor maçını kazanmak. Hatayspor’u hak ettiği yere taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

EXPO Antakya Toplantı Salonu’nda kongre öncesinde diğer başkan adayı Mehmet Şaşmaz’ın adaylıktan çekilmesiyle seçime tek aday olarak giren Hikmet Çinçin, Hatayspor Kulübü başkanlığına seçildi. Geçmiş yıllarda da bir dönem Hatayspor Kulübü başkanlığı yapan Çinçin, ikinci kez bordo-beyazlıların başkanı seçildi.

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