Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Ligin son haftasında sahasında Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup olan Hatayspor’da sportif direktör Yılmaz Bal yönetimindeki antrenmanda yardımcı antrenör Gökhan Alaş, U-19 takımı hocaları Akan Karasu, Deniz Haydaroğlu, kaleci antrenörü Mehmet Öz ve analiz performans hocası Şirin Yılmaz da yer aldı. Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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