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        Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 20'nci haftasında sahasında ağırlayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 13:54 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:00
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        Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 20'nci haftasında sahasında ağırlayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Ligin son haftasında sahasında Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup olan Hatayspor’da sportif direktör Yılmaz Bal yönetimindeki antrenmanda yardımcı antrenör Gökhan Alaş, U-19 takımı hocaları Akan Karasu, Deniz Haydaroğlu, kaleci antrenörü Mehmet Öz ve analiz performans hocası Şirin Yılmaz da yer aldı. Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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