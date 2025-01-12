Göle düşen otomobilde ölen enerji firması şefi, toprağa verildi

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde dün baraj gölüne düşen otomobilde hayatını kaybeden enerji firması şefi İbrahim Özden (40), memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi.

İlçedeki bir enerji firmasına ait elektrik santralinde şef olarak çalışan İbrahim Özden'den dün sabah haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Ekipler, İbrahim Özden’in, otomobiliyle Yardibi Mahallesi Gökkaya Baraj viyadüğünden baraj gölüne düştüğünü belirledi. Bölgeye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı su altı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dün gece saatlerinde İbrahim Özden'in içerisinde bulunduğu otomobilin yerini tespit edip, aracı sudan çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen Özden'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İŞİ İÇİN ADANA'YA TAŞINMIŞ

Evli ve 2 çocuk babası olduğu ve görevi nedeniyle bir süre önce Adana'ya taşındığı belirtilen Özden'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Hatay’ın Erzin ilçesindeki İsalı Mahallesi'ne getirildi. Baba evinden helallik alınmasının ardından Özden'in cenazesi Karamustafa Mahalle Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.