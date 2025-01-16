Suriyeli Muhammed: Herkesten sevgi, muhabbet ve insanlık gördük

TÜRKİYE'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyelilerin gönüllü dönüşleri sürüyor. Şam'a giden Nuriddin Muhammed, "Türkiye'de kaldığım süre içerisinde herkesten sevgi, muhabbet ve insanlık gördük" dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, jandarma ve Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerekli kontrollerinden sonra ülkelerine geçiş yapıyor. 7 yıldır Bursa'da yaşadığını belirten Nuriddin Muhammed de ülkesine gitmek için geldiği Cilvegözü'nde işlemlerini yaptırdı. Bursa'da tekstil işçisi olarak çalıştığını belirten Muhammed, "2018 yılında Türkiye'ye geldim. Şimdiyse gönüllü ve onurlu geri dönüş kapsamında ülkeme, Şam'a gidiyorum. Türkiye'de kaldığım süre içerisinde herkesten sevgi, muhabbet ve insanlık gördük. İyi muamele gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilere çok yardım ve destek verdi. Bizlere sahip çıktı. Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederiz. Allah sizlerden razı olsun, sizlere minnettarız" dedi.