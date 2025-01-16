Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Suriyeli Muhammed: Herkesten sevgi, muhabbet ve insanlık gördük

        TÜRKİYE'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyelilerin gönüllü dönüşleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:37 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriyeli Muhammed: Herkesten sevgi, muhabbet ve insanlık gördük
        ABONE OL

        TÜRKİYE'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyelilerin gönüllü dönüşleri sürüyor. Şam'a giden Nuriddin Muhammed, "Türkiye'de kaldığım süre içerisinde herkesten sevgi, muhabbet ve insanlık gördük" dedi.

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, jandarma ve Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerekli kontrollerinden sonra ülkelerine geçiş yapıyor. 7 yıldır Bursa'da yaşadığını belirten Nuriddin Muhammed de ülkesine gitmek için geldiği Cilvegözü'nde işlemlerini yaptırdı. Bursa'da tekstil işçisi olarak çalıştığını belirten Muhammed, "2018 yılında Türkiye'ye geldim. Şimdiyse gönüllü ve onurlu geri dönüş kapsamında ülkeme, Şam'a gidiyorum. Türkiye'de kaldığım süre içerisinde herkesten sevgi, muhabbet ve insanlık gördük. İyi muamele gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilere çok yardım ve destek verdi. Bizlere sahip çıktı. Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederiz. Allah sizlerden razı olsun, sizlere minnettarız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar

        Benzer Haberler

        Fren sistemi arızalanan kamyon, kavşakta 5 araca çarptı; 3 yaralı
        Fren sistemi arızalanan kamyon, kavşakta 5 araca çarptı; 3 yaralı
        Hatay'da firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da firari hükümlü yakalandı
        Türk Kızılay 2024'te 46 milyon insana yardım ulaştırdı
        Türk Kızılay 2024'te 46 milyon insana yardım ulaştırdı
        İskenderun'da okullar arası yüzme müsabakası düzenlendi
        İskenderun'da okullar arası yüzme müsabakası düzenlendi
        Hatay'da freni arızalanan kamyonun 5 araca çarpması güvenlik kamerasında
        Hatay'da freni arızalanan kamyonun 5 araca çarpması güvenlik kamerasında
        Hatay'da freni arızalanan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Hatay'da freni arızalanan kamyonun 5 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı