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        Alkol alıp denize atladı, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

        HATAY'da alkollü olduğu öne sürülen ve adı açıklanmayan kadın, denize girince boğulma tehlikesi atlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:50 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:55
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        Alkol alıp denize atladı, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
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        HATAY'da alkollü olduğu öne sürülen ve adı açıklanmayan kadın, denize girince boğulma tehlikesi atlattı. Kadını, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

        Olay, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen kadın, kendini denize attı. Dalgalar arasında çırpınan kişiyi fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçirdiği belirtilen kadını, ekipler kurtardı. İsmi açıklanmayan kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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