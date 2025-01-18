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        Suriye'ye dönen Allen: Bizler birer kardeş gibiydik

        TÜRKİYE'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşü sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 17:10 Güncelleme: 18.01.2025 - 17:15
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        Suriye'ye dönen Allen: Bizler birer kardeş gibiydik
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        TÜRKİYE'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşü sürüyor. Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen 15 yaşındaki Judi Alnbaki Allen (15), "Türkler bize iyi davrandı. Okulda arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorduk. Bizler birer kardeş gibiydik" dedi.

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'na sabahın erken saatlerinde gelen Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile jandarma ekiplerinin kontrolünde işlemlerini yaptırıyor. Göç İdaresi görevlileri tarafından yapılan işlemlerin ardından Suriyeliler, ülkelerine gidiyor. Göç İdaresi görevlileri ayrıca eşyalarını taşımakta zorluk çeken Suriyelilere yardım ediyor.

        'HALEP'E, EVİMİZE GİDİYORUZ'

        10 yıl önce Türkiye'ye gelip, İstanbul'da yaşayan ve 5 çocuğu ile Cilvegözü'nde işlemlerini yaptıran Hatice Kızkaz, "10 yıl önce gelmiştik. Şimdi Halep'e, evimize gidiyoruz. Türkiye'de çok rahat günler geçirdim. Çok mutlu oldum. Türk devleti ve halkından çok memnun olduk. Sizlerden Allah razı olsun. Şimdiyse ülkemize gidiyoruz. Orada bizleri tüm akrabalarımız bekliyor" dedi.

        'BİZLERİ AKRABALARIMIZ BEKLİYOR'

        Annesi ile birlikte giden Judi Alnbaki Allen, 10 yıl İstanbul'da yaşadıklarını söyleyerek, "Türkler bize iyi davrandı. Okulda arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorduk. Bizler birer kardeş gibiydik. Suriye'de bizleri akrabalarımız bekliyor" diye konuştu. Maher Alnbaki (14) ise 10 yıl önce geldiği Türkiye'den ülkesine döndüğünü belirterek, arkadaşlarından ayrıldığı için üzüldüğünü, halasının bir süre önce Şam'a gittiği kaydetti.

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