Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Suriyeli Ahmet öğretmen: Halkıma ve eğitime hizmet edeceğim

        HATAY'dan evini ve iş olanaklarını kontrol etmek amacıyla ülkesine gitmek için Zeytindalı Gümrük Kapısı'na gelip işlem yaptıran öğretmen Ahmet El Tamir (58), "Eğer her şey yolundaysa ailemi de alıp, yeniden vatanıma geleceğim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 14:54 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriyeli Ahmet öğretmen: Halkıma ve eğitime hizmet edeceğim
        ABONE OL

        HATAY'dan evini ve iş olanaklarını kontrol etmek amacıyla ülkesine gitmek için Zeytindalı Gümrük Kapısı'na gelip işlem yaptıran öğretmen Ahmet El Tamir (58), "Eğer her şey yolundaysa ailemi de alıp, yeniden vatanıma geleceğim. Döndüğümde ülkeme, halkıma ve eğitime hizmet edeceğim" dedi.

        İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı, Suriyeli aile reislerinin ülkesine giderek evlerini kontrol etmelerine ilişkin Öncü Göçmen Projesi kapsamında Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Gümrük Kapısı'ndan geçişler devam ediyor. Geçici kimlik kartlarıyla işlemlerini yaptıran Suriyeliler, ev ve iş olanaklarıyla ilgili inceleme yapmak için ülkelerine geçiyor. Suriyeliler, memleketlerinde ve arazilerinde yapacakları inceleme ve tadilattan sonra yeniden Türkiye'ye dönüp ailelerini de yanlarına alarak kesin dönüş yapacaklarını belirtti.

        Suriye'de öğretmenlik yaparken iç savaş nedeniyle 10 yıl önce Türkiye'ye sığınıp, Reyhanlı ilçesine yerleştiğini belirten Ahmet El Tamir, "İdlib'e gidip evimi kontrol edeceğim. Eğer her şey yolundaysa ailemi de alıp, yeniden vatanıma geleceğim. Türkiye'ye destekleri için çok teşekkür ederim. Türkiye ile Suriye halkı kardeştir. Döndüğümde ülkeme, halkıma ve eğitime hizmet edeceğim" dedi.

        'SURİYE'Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORUZ'

        İletişim Mühendisi Ferruz Nuri (36) ise "İzinli olarak Hama’ya gidip oradaki ailemi ve evimi kontrol edeceğim. Biz Suriyeliler olarak dönüp ülkemize, halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek ve Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmak istiyoruz. Suriyeliler olarak Türk milletine ve devletine bize sahip çıktığı ve göstermiş olduğu yakınlık, kardeşlikten dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi

        Benzer Haberler

        Samandağ'da çocuk şenliği düzenlendi
        Samandağ'da çocuk şenliği düzenlendi
        Hatay'da kumar ve tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kumar ve tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Hatay'da 59 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 59 düzensiz göçmen yakalandı
        Aşık Maşuk Kehanet Ocağı, turizme kazandırılmayı bekliyor
        Aşık Maşuk Kehanet Ocağı, turizme kazandırılmayı bekliyor
        Hatay'da mercek bulutlarından görsel şölen
        Hatay'da mercek bulutlarından görsel şölen
        Suriye'ye dönen Allen: Bizler birer kardeş gibiydik
        Suriye'ye dönen Allen: Bizler birer kardeş gibiydik