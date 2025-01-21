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        Hatay'daki Filistinlilerin ateşkes sevinci

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Filistinliler, İsrail-Hamas arasındaki ateşkesi sevinçle karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 11:43 Güncelleme: 21.01.2025 - 11:45
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        Hatay'daki Filistinlilerin ateşkes sevinci
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        HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Filistinliler, İsrail-Hamas arasındaki ateşkesi sevinçle karşıladı. Grup adına konuşan Sohayb Ebu Haşim, bu süreçte Filistin'e destek veren Türkiye'ye teşekkür etti.

        İsrail ile Hamas'ın 15 ay süren savaşının ardından alınan ateşkes kararı, Reyhanlı ilçesinde yaşayan Filistinliler tarafından sevinçle karşılandı. Ateşkesi kutlayan Filistinliler bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. İlçede Ummet Hayır Derneği adı altında yardım faaliyetleri yürüten grup adına konuşan Sohayb Ebu Haşim, süreci en başından beri takip eden ve ateşkes için mücadele eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Gazze'deki yerleşim yerlerinin yüzde 70'inin yerle bir olduğunu ve 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Haşim, "Bunların yanı sıra on binlerce kardeşimiz de yaralandı. Bizler bugün Gazze'deki kardeşlerimizin 466 gün sonra sevincini paylaşıyoruz. Bütün dünyadaki Müslüman, İslam alemine en büyük desteği Türkiye verdi. Başta Amerika olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri zalim İsrail’e ve Netanyahu’ya destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Devleti’ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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