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        Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı; kaza kamerada

        HATAY'da bir iş yerinin duvarı ile palmiye ağacına çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Kadir Erdem (26), hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 12:42 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:45
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        Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı; kaza kamerada
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        HATAY'da bir iş yerinin duvarı ile palmiye ağacına çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Kadir Erdem (26), hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi Erzin-Dörtyol kara yolunda meydana geldi. Çalıştığı firmadan çıkıp eve dönen Kadir Erdem yönetimindeki 31 ANB 208 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yol kenarındaki iş yerinin duvarı ile

        palmiye ağacına çarptı. Olayı gören mahalleli, yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İkiye bölünen otomobilde hafif yaralanan Erdem, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erdem'in sağ ayağında çatlak ve çenesinde küçük bir yarık olduğu belirtildi.

        Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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