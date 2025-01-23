Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı; kaza kamerada

palmiye ağacına çarptı. Olayı gören mahalleli, yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İkiye bölünen otomobilde hafif yaralanan Erdem, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erdem'in sağ ayağında çatlak ve çenesinde küçük bir yarık olduğu belirtildi.

HATAY'da bir iş yerinin duvarı ile palmiye ağacına çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Kadir Erdem (26), hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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