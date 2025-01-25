Ülkesine dönen Suriyeli Abdullah: Hep birlikte ülkemizi kalkındıracağız

SURİYE’de Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkesine dönen kartonpiyer ustası Abdullah Kahta (47), "Suriye halkı artık ülkesine dönmeli. Çünkü hep birlikte el ele verip ülkemizi kalkındıracağız" dedi.

Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Göç İdaresi Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanan Suriyelilere çeşitli hediyeler ve ihtiyaç malzemeleri veriliyor. Eşyalarını taşımakta zorlananlara da yine ekipler yardım ediyor. Jandarmanın bomba imha ekibinde ve Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli eğitimli köpekler de valizler aranırken uyuşturucu ticareti ve patlayıcılara karşı önlem amaçlı kullanılıyor. Bazı Suriyeliler valizlerinin yanı sıra ev eşyalarını ve evcil hayvanlarını da ülkelerine götürüyor.

'TÜRKİYE-SURİYE KARDEŞTİR'

Ülkesine dönmek için gümrük kapısında işlem yaptıran kartonpiyer ustası Abdullah Kahta, memleketi Humus'a gideceğini söyledi. Türkiye'ye 13 yıl önce geldiğini belirten Kahta, "Artık Suriye huzura kavuştu. Memlekete dönme zamanı geldi. Evlerimizi, iş yerlerimizi onaracağız. Suriye halkı artık ülkesine dönmeli. Çünkü hep birlikte el ele verip ülkemizi kalkındıracağız. Tüm Suriye halkı adına sesleniyorum. Allah büyük ve bize yardımcı olacaktır. Türkiye-Suriye kardeştir. Biz bir ve beraberiz. Bizleri bugüne kadar misafir ettiniz. Hem halka hem de Türk devletine teşekkür ederiz. Türkler bizim başımızın tacıdır” dedi.