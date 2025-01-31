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        Hatayspor'un yönetiminde görev dağılımı yapıldı

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor'da görev dağılımı belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:40
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        Hatayspor'un yönetiminde görev dağılımı yapıldı
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        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor’da görev dağılımı belli oldu.

        Hatayspor Kulübü, yönetim kadrosundaki görev dağılımını resmen açıkladı. Yeni dönemde kulüp yönetiminde çeşitli alanlarda sorumluluk üstlenecek isimler belirlenirken, yönetim kadrosu böyle şekillendi:

        Başkan: Hikmet Çinçin

        Başkan Vekili: Mustafa Baştuğ

        Başkan Yardımcısı: Serdal Şahutoğlu

        Genel Sekreter: İbrahim Cihangir

        Basın Sözcüleri: Cem Hanoğlu - Serdal Şahutoğlu

        Sayman: Selahattin Eskiocak

        Altyapı Sorumluları: Volkan Öztürk, Ahmet Güney, Mehmet Ali Yapar

        Reklam ve Sponsorluk - Store Sorumluları: İlyas Bayraktar, Bereket Zeytun

        Kulüp Güvenlik Sorumluları: Abdullah Diril, İnan Beyazgül

        TFF Temsilcisi: Ahmet Şeniz Melek

        Futbol Şube Sorumluları: Volkan Öztürk, Serdal Şahutoğlu

        Amatör İşler Sorumluları: Alihan Aslan, Cem Hanoğlu

        Taraftar Sorumlusu ise henüz belirlenmedi.

        Kulüp yönetimi, yeni yapılanma ile birlikte Hatayspor’un daha güçlü bir organizasyon yapısına kavuşacağını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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