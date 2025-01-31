Hatayspor'un yönetiminde görev dağılımı yapıldı
– SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor'da görev dağılımı belli oldu.
– SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor’da görev dağılımı belli oldu.
Hatayspor Kulübü, yönetim kadrosundaki görev dağılımını resmen açıkladı. Yeni dönemde kulüp yönetiminde çeşitli alanlarda sorumluluk üstlenecek isimler belirlenirken, yönetim kadrosu böyle şekillendi:
Başkan: Hikmet Çinçin
Başkan Vekili: Mustafa Baştuğ
Başkan Yardımcısı: Serdal Şahutoğlu
Genel Sekreter: İbrahim Cihangir
Basın Sözcüleri: Cem Hanoğlu - Serdal Şahutoğlu
Sayman: Selahattin Eskiocak
Altyapı Sorumluları: Volkan Öztürk, Ahmet Güney, Mehmet Ali Yapar
Reklam ve Sponsorluk - Store Sorumluları: İlyas Bayraktar, Bereket Zeytun
Kulüp Güvenlik Sorumluları: Abdullah Diril, İnan Beyazgül
TFF Temsilcisi: Ahmet Şeniz Melek
Futbol Şube Sorumluları: Volkan Öztürk, Serdal Şahutoğlu
Amatör İşler Sorumluları: Alihan Aslan, Cem Hanoğlu
Taraftar Sorumlusu ise henüz belirlenmedi.
Kulüp yönetimi, yeni yapılanma ile birlikte Hatayspor’un daha güçlü bir organizasyon yapısına kavuşacağını belirtti.
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