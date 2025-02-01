69 kişinin öldüğü sitenin davasında 3 sanığa yakalama kararı

HATAY’da depremde 69 kişinin yaşamını yitirdiği 2 bloklu sitenin yıkılmasına ilişkin haklarında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz 6 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen 3 sanık için yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

Merkez Antakya ilçesinin Odabaşı Mahallesi’ndeki 2 bloklu Fuat Koku Sitesi 6 Şubat’ta meydana gelen depremde yıkıldı, 69 kişi hayatını kaybetti. Binanın yıkılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden alınan bilirkişi raporunda binaların projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında ‘Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’ esaslarına yeterince uyulmadığı, bu nedenle müteahhit, statik proje müellifi, şantiye şefi, yapı denetim firması yetkilileri, statik proje ve uygulama denetçileri kontrol elemanının asli kusurlu, belediyenin proje kontrol ve yapı kontrol birimlerindeki görevlilerin de tali kusurlu olduğu belirtildi.

Soruşturma sonunda binanın müteahhitleri Fuat Koku (61) ve oğlu Murat Fuatoğlu (45), şantiye şefi ve statik proje müellifi Serdal Sıkar (50), yapı denetim firma yetkilileri Ali Onur Çinçinoğlu (49), Cemal Topaloğlu (79) ve Emrah Bulğurcu (46) hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle Hatay 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Emrah Bulğurcu, taraf avukatları ile sitede ölenlerin yakınları katıldı. Tutuksuz sanıklar Murat Fuatoğlu ve Ali Onur Çinçinoğlu bulundukları illerdeki adliyelerden SEGBİS sitemiyle salona bağlanırken, diğer sanıklar Fuat Koku, Serdal Sıkar ve Cemal Topaloğlu duruşmaya katılmadı.

‘İMZALAR BANA AİT DEĞİL’

Murat Fuatoğlu savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Bilirkişi raporunu da kabul etmediğini belirten Fuatoğlu, siteyi sağlam yaptığını, malzemeden çalmadığını, inşaatta kullandığı betonun da C30 olduğunu söyledi.

Ali Onur Çinçinoğlu ise denetleme de hiçbir kusurunun bulunmadığını ifade ederek suçlamaları reddetti. Emrah