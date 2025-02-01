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        69 kişinin öldüğü sitenin davasında 3 sanığa yakalama kararı

        HATAY'da depremde 69 kişinin yaşamını yitirdiği 2 bloklu sitenin yıkılmasına ilişkin haklarında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz 6 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 16:01 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:05
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        69 kişinin öldüğü sitenin davasında 3 sanığa yakalama kararı
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        HATAY’da depremde 69 kişinin yaşamını yitirdiği 2 bloklu sitenin yıkılmasına ilişkin haklarında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz 6 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen 3 sanık için yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

        Merkez Antakya ilçesinin Odabaşı Mahallesi’ndeki 2 bloklu Fuat Koku Sitesi 6 Şubat’ta meydana gelen depremde yıkıldı, 69 kişi hayatını kaybetti. Binanın yıkılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden alınan bilirkişi raporunda binaların projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında ‘Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’ esaslarına yeterince uyulmadığı, bu nedenle müteahhit, statik proje müellifi, şantiye şefi, yapı denetim firması yetkilileri, statik proje ve uygulama denetçileri kontrol elemanının asli kusurlu, belediyenin proje kontrol ve yapı kontrol birimlerindeki görevlilerin de tali kusurlu olduğu belirtildi.

        Soruşturma sonunda binanın müteahhitleri Fuat Koku (61) ve oğlu Murat Fuatoğlu (45), şantiye şefi ve statik proje müellifi Serdal Sıkar (50), yapı denetim firma yetkilileri Ali Onur Çinçinoğlu (49), Cemal Topaloğlu (79) ve Emrah Bulğurcu (46) hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle Hatay 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

        Davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Emrah Bulğurcu, taraf avukatları ile sitede ölenlerin yakınları katıldı. Tutuksuz sanıklar Murat Fuatoğlu ve Ali Onur Çinçinoğlu bulundukları illerdeki adliyelerden SEGBİS sitemiyle salona bağlanırken, diğer sanıklar Fuat Koku, Serdal Sıkar ve Cemal Topaloğlu duruşmaya katılmadı.

        ‘İMZALAR BANA AİT DEĞİL’

        Murat Fuatoğlu savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Bilirkişi raporunu da kabul etmediğini belirten Fuatoğlu, siteyi sağlam yaptığını, malzemeden çalmadığını, inşaatta kullandığı betonun da C30 olduğunu söyledi.

        Ali Onur Çinçinoğlu ise denetleme de hiçbir kusurunun bulunmadığını ifade ederek suçlamaları reddetti. Emrah

        Emrah Bulğurcu ise sitenin denetiminde yer almadığını söyledi. Yapı denetim firmalarında belli bir sayıda inşaat mühendisinin olması gerektiğini o nedenle firma isminin yer aldığını belirten Bulğurcu, “Ben denetlemeye gitmedim. Denetim raporlarındaki imzalar bana ait değil, benim yerime imza atmışlar” dedi. Bulğurcu’nun bu sözleri üzerine sitede yakınlarını kaybeden ve aynı zamanda arsa sahibi olan Derviş Sönmez, “Ben sanığın denetlemeye geldiğini gördüm” dedi.

        Duruşmada sanıkların avukatları ile müşteki avukatları yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

        3 SANIK İÇİN YAKALAMA KARARI

        Duruşma sonunda mahkeme heyeti, yeni bilirkişi raporu taleplerini reddedip, duruşmaya katılmayan sanıklar Fuat Koku, Serdal Sıkar ve Cemal Topaloğlu hakkında yakalama kararı çıkartılmasına, Emrah Bulğurcu’dan imza ve yazı örnekleri alınarak dosyadaki belgelerle birlikte inceleme yapılması için Adana Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderilmesine karar verip davayı erteledi.

        ‘BİNAYI 2007 YÖNETMELİĞİNE GÖRE DEĞİL, 97 YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPMIŞLAR’

        Sitede annesi, 2 kardeşi ile yeğenini kaybeden Döne Kaya, adliye önünde yaptığı açıklamada depremin üzerinden 725 gün geçtiğini ancak bu sürede yaşadıklarının ve hissettiklerinin hiçbir kelimeyle tarif edilemeyeceğini söyledi. Bundan sonra tek beklentilerinin yakınlarının ölümüne neden olanların cezalandırılması olduğunu ifade eden Kaya, “Adaletin sağlanmadığı her geçen gün de yaşadıklarımız katlanarak artıyor. Müteahhidinden Bakanlığına kadar kimler suçlu olduğunu çok iyi biliyor. Biz, adaletin sağlanması için bu mücadeleye devam edeceğiz. 69 kişinin ölümüne sebep olan kişiler 2016’da yaptıkları binayı 2007 yönetmeliğine göre yapmaları gerekirken 97 yönetmeliğini esas alarak binayı yapıyorlar. Zemin etüdünde belediyenin imzası yok ve herkesin bildiği gibi 11 il için hazırlanan AFAD İRAP raporlarında böyle bir depremin geleceğini senaryolarda dile getirmişler ancak hiçbir önlem alınmadı. Bugün yapı denetim ve müteahhidi yargılıyoruz, zamanı geldiğinde de sorumlu kamu çalışanlarını yargılayacağız” diye konuştu.

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