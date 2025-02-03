Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da depremzedeler için yapımı tamamlanan Endonezya Köyü için tören

        HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti'nin desteğiyle depremzedeler için yapımı tamamlanan 37 konutluk Taşoluk Endonezya Köyü için açılış töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:47 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da depremzedeler için yapımı tamamlanan Endonezya Köyü için tören
        ABONE OL

        HATAY’ın Kırıkhan ilçesinde Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti'nin desteğiyle depremzedeler için yapımı tamamlanan 37 konutluk Taşoluk Endonezya Köyü için açılış töreni düzenlendi.

        Endonezya Cumhuriyeti tarafından, Türkiye Endonezya Dostluk Derneği ile AFAD arasında imzalanan protokol kapsamında Taşoluk Mahallesi’ndeki depremzedelere yönelik 37 konuttan oluşan ve Taşoluk Endonezya Köyü adı verilen konutların yapımı tamamlandı. Taşoluk Endonezya Köyü’nün açılış törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Türkiye Endonezya Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Endonezya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu İbrahim Çavga ile kent protokolü katıldı.

        Törende konuşan Vali Mustafa Masatlı, depremin meydana geldiği ilk günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bakanlıklar, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra dost devletlerle birlikte iyileştirme operasyonuna başladıklarını söyledi. Masatlı, "Deprem süresince başta Endonezya devleti olmak üzere Endonezyalı vatandaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

        KONUTLAR 37 HAK SAHİBİNE KURA ÇEKİMİYLE VERİLECEK

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral ise deprem sonrasında kırsal mahallelerde yer alan hak sahipleri için konut yapım çalışmaları başlatıldığını hatırlattı. Oral, "Bu kapsamda 11 ilimizde kırsal konut talebi bulunan 72 bin hak sahibimizin konut inşa çalışmaları başlatılmış, bu konutlardan 32 bini yıl sonu itibarıyla teslim edilmiştir. Hatay ilimizde de kırsal konut talepleri doğrultusunda 16 bin 407 konutun ihale süreci tamamlanmıştır. Hatay’da, 13 ilçe ve 183 köyde bu konutların yapım çalışmaları devam etmektedir. Çalışması başlanan bu konutlardan 5 bin 686 adedi kura şeklinde hak sahibi vatandaşlara teslim edilmek üzere AFAD Başkanlığı'na bildirilmiştir. Bu kapsamda Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Taşoluk köyünde toplu alanda konut yapımı talebinde bulunan 37 hak sahibi için yapılan toplamda 37 adet betonarme konutunun yapım işleri; Endonezya Cumhuriyeti hükümeti destekleriyle tamamlanmıştır. Yapımı tamamlanan konutlar, kura çekilerek vatandaşlarımıza teslim edilmek üzere AFAD Başkanlığı'na bildirilmiştir. Ben bu vesileyle zor zamanımızda katkılarını esirgemeyen Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve katılımlarıyla bizi onurlandıran büyükelçimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

        'ENDONEZYA VE TÜRKİYE HER ZAMAN YAN YANA DURSUN'

        Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama da şöyle konuştu:

        "Bu vesileyle Endonezya ve Türkiye arasındaki dayanışmanın, direncin ve kopmaz dostluğun bir ifadesi olan bir bildiri yayınlıyoruz. Bu, köy evler topluluğundan daha fazlasıdır. İlişkilerimizi her zaman tanımlayan sağlam ve sarsılmaz güven, itimat ve karşılıklı destek temelinin bir kanıtıdır. Sadece kutlama ve şenlik zamanlarında değil, mücadele ve zorluk zamanlarında da kardeşlerimizin yanında durduğumuzun göstergesidir. Çünkü gerçek dostluklar felaket geldiği zaman sınanır. Türkiye, doğal afetlerin vurduğu en karanlık zamanlarda Endonezya'nın yanında yer aldı ve Endonezya da Şubat 2023'teki yıkıcı depremde Türk kardeşlerimizle omuz omuza durmakta tereddüt etmedi. Dost kara günde belli olur. Bu köy, aramızdaki bağın sembolik değil, gerçek olduğunun kanıtıdır. Güven, eylem ve ortak insanlık üzerine inşa edilmiştir. Sarsılmaz bir bağlılık ve her zaman birbirimizin yanında olacağımıza dair bir sözdür. Bu yıl Endonezya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 75'inci yılı. Bu sadece geçmişimizi onurlandırmak için bir zaman değil, aynı zamanda ileriye bakmak ve geleceğimizi birlikte şekillendirmek için bir fırsattır. Bizler, bölünmüş bir dünyada liderlik etme, inşa etme ve iş birliğine örnek olma konusunda ortak sorumluluğa sahip uluslarız. Çoğunluğu Müslüman olan en büyük iki ülke olarak, bölgesel güçler olarak, Küresel Güney'in liderleri olarak Endonezya ve Türkiye, kendi sınırlarımızın çok ötesine uzanan sorumlulukları paylaşmaktadır. Ancak bunu başarmak için ortaklığımızın temeli her zaman güçlü kalmalıdır. Bu temel de gerçek dostluk ve kardeşliktir. Bu olmadan hiçbir anlaşma ya da iş birliği uzun vadede sürdürülemez. Bununla birlikte, birlikte başarabileceklerimizin sınırı yoktur. Biz sadece anlaşmalar imzalamayız. Harekete geçeriz. Dostluk hakkında sadece konuşmuyoruz, bunu kanıtlıyoruz. Bu köy bir insani yardım projesinden çok daha fazlasıdır. Ortak geleceğimize yönelik bir taahhüttür. Endonezya ve Türkiye'nin birlikte durduğu bir gelecek sadece bugün değil, sadece önümüzdeki 75 yıl için değil, gelecek nesiller içindir. Taşoluk halkı, bu köy size ait. Güvenliğin, gücün ve yeni başlangıçların yeri olsun. Bu köy, karşılaştığımız zorluklar ne olursa olsun, dostluğumuzun her zaman devam edeceğini hatırlatsın. Endonezya ve Türkiye her zaman yan yana dursun. Kardeşliğimiz çok yaşasın."

        Konuşmaların ardından Taşoluk Endonezya Köyü’nün açılış kurdelesi kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        452 bin 983 konut ve iş yeri teslim edilecek
        452 bin 983 konut ve iş yeri teslim edilecek
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı

        Benzer Haberler

        Hatay'da kurulan "Endonezya Köyü"nün açılışı yapıldı
        Hatay'da kurulan "Endonezya Köyü"nün açılışı yapıldı
        Hatayspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
        Hatayspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
        GÜNCELLEME - Hatay'da özel hastanede çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Hatay'da özel hastanede çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da özel hastanede yangın çıktı
        Hatay'da özel hastanede yangın çıktı
        Kuş gözlemcisi genç, yarıyıl tatilinde Samandağ'da nadir kuş türünü kaydett...
        Kuş gözlemcisi genç, yarıyıl tatilinde Samandağ'da nadir kuş türünü kaydett...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'ın mutfağı ile kültür ve sanatı ç...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'ın mutfağı ile kültür ve sanatı ç...