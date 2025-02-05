Hatayspor, sportif direktör Yılmaz Bal ile yollarını ayırdı

16 Aralık 2024 tarihinde Hatayspor’da sportif direktörlük görevine başlayan Yılmaz Bal’ın sözleşmesi, kulüp yönetimiyle yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda feshedildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın istifasının ardından Yılmaz Bal, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında takımın başında sahaya çıkmıştı. Hatayspor Basın Sözcüsü Cem Hanoğlu, Yılmaz Bal ile yolların ayrıldığını duyurdu. Bu kararın kulübün tasarruf tedbirleri kapsamında alındığı öğrenildi.

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