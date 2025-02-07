CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da (2)

‘İSTANBULDEPREMİNDE YÜZ BİNLERİN, MİLYONLARIN HAYATININ TEHDİT ALTINDA OLDUĞU ORTADA’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı basına kapalı toplantının ardından, ilçedeki bir camide cuma namazı kıldı. Özel, namaz çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıl dönümünde Adıyaman ve Kahramanmaraş’ı ziyaret ettiğini aktaran Özgür Özel, bugün de Hatay’da incelemelerde bulunduğunu kaydetti. Ege’deki sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan’ın adaları boşalttığını kaydeden Özel, “Böyle bir süreçte Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimler birimizin gidip büyükşehir belediye başkanlarımızla yaptığı olağanüstü toplantı ve orada ilan ettiğimiz olağanüstü durum ve hazırlıklar, beklenenin çok üzerinde bir ilgi gördü. Bunun bir tek sebebi var, depremin yaklaştığını herkes biliyor. Devletin de hiçbir şey yapmadığını görüyor ve bundan ürküyor. Burada 53 bin vatandaşımızı kaybettik, yarısı Hatay'da kaybedildi. Yarın İstanbul depreminde yüz binlerin, milyonların hayatının tehdit altında olduğu ortada” dedi.

'LİYAKATLI DEPREM BAKANI ATANSIN'

Deprem tehdidine karşı iş birliği çağrısında bulunan Özel, “Sayın Erdoğan, ısrarla bu talebimize bir cevap vermiyor. Bir kez daha şu çağrıda bulunuyorum. Siyaseti ikiye ayıralım Türkiye'de. Birincisi normal siyasi alan olsun, orada her şeyi konuşuruz. Dış politikayı, iç politikayı, sağlığı, ticareti ama siyaset üstü bir alanla deprem ve afetlere hazırlığı konuşalım ve bunu bakanlık düzeyinde konuşalım. Sayın Erdoğan'a çağrımdır. Türkiye'de hiçbir siyasi partiye mal olmayacak, liyakatinden herkesin emin olduğu bir deprem bakanını atasın. Hatta bence bunu partilerle istişareye açsın ve bir mutabakatla atasın. Ardından da kendi partisi, AK Parti dahil, Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilerden birer bakan yardımcısı talep etsin, görevlendirelim. Tunceli'de de bu deprem olacak, İzmir'de de olacak, Ege Denizi'nde de olacak, İstanbul'da da Kocaeli'de de olacak. Bütün Türkiye fayların üzerindedir. Depreme siyaset üstü bir milli seferberlik öneriyoruz. Bunu yüz yüze iki görüşmemize kendisine ifade etmiştim. Kamuoyu önünde, deprem bölgesinde 3’üncü gün, 3’üncü kez kendisine bunu öneriyorum” diye konuştu.

'BU, SOYKIRIMIN DEVAMIDIR' Bütün dünyanın ABD Başkanı Trump’ın ne yapacağını endişeli gözlerle izlediğini kaydeden Özel, şöyle devam etti: “Bu Trump hiç yeri yokken Erdoğan'ı övdü diye trampet çalanlara soruyorum. Erdoğan'a orantısız övgüler düzen, işe güce başlamadan, yeminini etmeden ‘Trump bunu söyledi’ diye Türkiye'de davulla zurna ile bunu karşıladılar. Trump Erdoğan'ı övdü, övdü, övdü. Erdoğan da bundan pek mutlu oldu, öyle büyük bir keyifle bu övgüleri ve Türkiye'deki yansımalarını dinledi. Şimdi bu Trump diyor ki; ‘Filistinliler Gazze'de yaşamayacak, orası yaşanmaz, onları etraftaki ülkelere dağıtacağım, Gazze güzel yer. Oranın enkazını kaldırmak bana yakışır. Deniz kenarı pek güzel yermiş. Orayı imara, turizme açacağım, dünyanın göz bebeği olacak.’ Duyuyor musunuz? Trump’ı büyük bir hevesle alkışlayanlar, Erdoğan'ı övdü diye trampet, davul, zurna çalanlara ve Erdoğan'a soruyorum. Bu tehcirdir, bu zorla yer değiştirmedir, bu insanlık suçudur, bu soykırımın devamıdır, soykırımı kalıcılaştırmaktır. Bu, kutsal topraklardan Filistin'i söküp atmaktır.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile yaptığı görüşmeye değinen Özel, şöyle devam etti: “Ortak basın toplantısında Erdoğan, ‘Filistin'deki ateşkes korunsun, Filistin de önemli Ukrayna da önemli’ dedi, geçti gitti. Ya Steinmeier bile dedi ki ‘Bu soykırımdır, kabul edilemez. Bu insanlık suçudur, Amerika'nın bu önerisi insanlık suçudur’ dedi. Erdoğan Steinmeier’e kafa bile sallamıyor, Trump’a laf söylüyor diye. Sayın Erdoğan'a bu mikrofonlar uzatıldığında Erdoğan bir cevap versin, Sayın Erdoğan nasıl oluyor da Alman Cumhurbaşkanının gösterdiği tepkiyi dahi göstermeyecek bir acziyet sergiliyor? Şimdi burada cuma namazı Hatay'dan sonra kılınıyor Erdoğan'ın bulunduğu yerde. Erdoğan'a basın mensupları sorsunlar, bu Trump, kimsenin söylemediği, Netanyahu’nun eline bir tane sihirli lamba bulsa, Alaaddin’in sihirli lambası, içinden cin çıksa, iste dese istemeyi akıl edemeyeceği bir dilektir bu. Buradan Türkiye'deki herkese şunu söylüyorum. Filistin davası bir kere bizim 3’üncü Genel Başkanımızın Ecevit'in Arafat'la kurduğu ilişkiden başlayarak, Türkiye solunun Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin kurtuluş mücadelesine verdiği destekten başlayarak, bugüne kadar bizim davamızdır. Filistin davası Türkiye hükümetlerinin de milli davasıdır.”