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        Hatay Valiliği'nden tedirgin eden patlama seslerine ilişkin açıklama

        HATAY'ın Arsuz ve Samandağ ilçelerinde duyulan patlama sesleri tedirginliğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:16 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:16
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        Hatay Valiliği'nden tedirgin eden patlama seslerine ilişkin açıklama
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        HATAY’ın Arsuz ve Samandağ ilçelerinde duyulan patlama sesleri tedirginliğe neden oldu. Valilikten yapılan açıklamada seslerin İskenderun Körfezi’nde tatbikat faaliyeti gerçekleştiren ve alçak uçuş yapan savaş uçaklarından kaynaklandığı bildirildi.

        Kent merkezinin yanı sıra deniz kıyısındaki ilçeleri Arsuz ve Samandağ’da duyulan patlama sesleri tedirginliğe neden oldu, sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Hatay Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Arsuz ve Samandağ ilçeleri bölgesinde çok ses hissettiren alçak uçuşta bulunan uçakların geçiş yaptığı bildirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda uçaklarının İskenderun Körfezi'nde eğitim ve tatbikat faaliyeti icra ettiği, Hava Radar Komutanlığımızca da teyit edilmiştir. İlimizde herhangi olumsuzluk meydana gelmediği ve bu şekilde paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu saygıyla duyurulur" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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