Titus Tüneli ile Beşikli Mağara'yı geçen yıl 23 bin kişi ziyaret etti

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, Roma İmparatorluğu döneminde dağlardan inerek yaşamı tehdit eden sel ve taşkınlardan korunmak amacıyla akıntının yönünün değiştirilmesi için yaptırılan Titus Tüneli ile Beşikli Mağara, hikayesi ve görsel güzelliğiyle dikkat çekiyor. Tünel ve mağarayı geçen yıl 23 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Dağlardan inerek yaşamı tehdit eden sel ve taşkınlardan korunmak amacıyla Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle milattan sonra 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde 81 yılında tamamlanan Titus Tüneli, Hatay'ın Samandağ ilçesinin tarihi mekanlarının başında geliyor. Şehrin etrafını dolanarak akıntıların yönünü değiştirip, sel ve taşkınları önleyen tünelin yapımında binlerce Roma lejyonları ve kölelerin çalıştırıldı. Tümüyle dağ içine oyulan bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki tünel, görsel güzelliğin yanı sıra hikayesiyle de turistlerin ilgisini çekiyor.

Tünelin deniz tarafındaki girişine göre sağ tarafta 100 metre kadar uzaklıkta bulunan Beşikli Mağara da ziyaretçilerden ilgi görüyor. Kaya mezarlarının en geniş ve en ünlülerinden olan Beşikli Mağara'da bölümler halinde 12 mezar yer alıyor. Taş mezarlar, taş sütunlar ve kemerlerin birbirine bağladığı bölümler halinde olup, yukarıdan aşağıya yine taş merdivenlerle iniliyor. Kayaların oyulması ile yapılan, yer yer kapıların açıldığı bölümlerdeki sütunlar, sütun başlıkları, kademeler ve üst örtüyü kısmen süsleyen motifler de ilgi çekiyor.

‘BURAYA GELİP TARİHE YOLCULUK YAPIYORUZ’

Titus Tüneli ile Beşikli Mağara'yı geçen yıl yerli ve yabancı 23 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Tarihi değerleriyle Hatay'ın en çok ziyaret edilen ilçelerinden olan Samandağ'da Titus Tüneli'ni gezen turistlerden Bünyamin Reyhanoğulları, "Bugün Titus Tüneli’ne geldik ve tarihi yerleri keşfetme fırsatı bulduk. Burayı gezmek 25 dakikamızı aldı. Burada insanın içi açılıyor çok güzel bir yer "dedi. Ailesi ile tüneli gezen Ali Köybaşı ise, "Dünyanın sayılı tarihi mekanlarından biri. Ailemle birlikte her tatile geldiğimiz zaman buraya gelip, tarihe yolculuk yapıyoruz" diye konuştu.