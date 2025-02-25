Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Titus Tüneli ile Beşikli Mağara'yı geçen yıl 23 bin kişi ziyaret etti

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde, Roma İmparatorluğu döneminde dağlardan inerek yaşamı tehdit eden sel ve taşkınlardan korunmak amacıyla akıntının yönünün değiştirilmesi için yaptırılan Titus Tüneli ile Beşikli Mağara, hikayesi ve görsel güzelliğiyle dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:34 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Titus Tüneli ile Beşikli Mağara'yı geçen yıl 23 bin kişi ziyaret etti
        ABONE OL

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde, Roma İmparatorluğu döneminde dağlardan inerek yaşamı tehdit eden sel ve taşkınlardan korunmak amacıyla akıntının yönünün değiştirilmesi için yaptırılan Titus Tüneli ile Beşikli Mağara, hikayesi ve görsel güzelliğiyle dikkat çekiyor. Tünel ve mağarayı geçen yıl 23 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

        Dağlardan inerek yaşamı tehdit eden sel ve taşkınlardan korunmak amacıyla Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle milattan sonra 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde 81 yılında tamamlanan Titus Tüneli, Hatay'ın Samandağ ilçesinin tarihi mekanlarının başında geliyor. Şehrin etrafını dolanarak akıntıların yönünü değiştirip, sel ve taşkınları önleyen tünelin yapımında binlerce Roma lejyonları ve kölelerin çalıştırıldı. Tümüyle dağ içine oyulan bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki tünel, görsel güzelliğin yanı sıra hikayesiyle de turistlerin ilgisini çekiyor.

        Tünelin deniz tarafındaki girişine göre sağ tarafta 100 metre kadar uzaklıkta bulunan Beşikli Mağara da ziyaretçilerden ilgi görüyor. Kaya mezarlarının en geniş ve en ünlülerinden olan Beşikli Mağara'da bölümler halinde 12 mezar yer alıyor. Taş mezarlar, taş sütunlar ve kemerlerin birbirine bağladığı bölümler halinde olup, yukarıdan aşağıya yine taş merdivenlerle iniliyor. Kayaların oyulması ile yapılan, yer yer kapıların açıldığı bölümlerdeki sütunlar, sütun başlıkları, kademeler ve üst örtüyü kısmen süsleyen motifler de ilgi çekiyor.

        ‘BURAYA GELİP TARİHE YOLCULUK YAPIYORUZ’

        Titus Tüneli ile Beşikli Mağara'yı geçen yıl yerli ve yabancı 23 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Tarihi değerleriyle Hatay'ın en çok ziyaret edilen ilçelerinden olan Samandağ'da Titus Tüneli'ni gezen turistlerden Bünyamin Reyhanoğulları, "Bugün Titus Tüneli’ne geldik ve tarihi yerleri keşfetme fırsatı bulduk. Burayı gezmek 25 dakikamızı aldı. Burada insanın içi açılıyor çok güzel bir yer "dedi. Ailesi ile tüneli gezen Ali Köybaşı ise, "Dünyanın sayılı tarihi mekanlarından biri. Ailemle birlikte her tatile geldiğimiz zaman buraya gelip, tarihe yolculuk yapıyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı

        Benzer Haberler

        Hatay'da kaçak hafriyat atığı döken kamyon sürücüsüne 35 bin lira ceza kesi...
        Hatay'da kaçak hafriyat atığı döken kamyon sürücüsüne 35 bin lira ceza kesi...
        İskenderun'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        İskenderun'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
        Hatay'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
        Ödüllü yorgan ustası Kültür ve Sanat Çarşısı ile tezgahına kavuştu
        Ödüllü yorgan ustası Kültür ve Sanat Çarşısı ile tezgahına kavuştu
        Hatay'da otoyol jandarması cayrokopter destekli trafik denetimi yaptı
        Hatay'da otoyol jandarması cayrokopter destekli trafik denetimi yaptı
        Reyhanlı Baraj Gölü, Türkiye'nin yeni kuş cenneti oluyor
        Reyhanlı Baraj Gölü, Türkiye'nin yeni kuş cenneti oluyor