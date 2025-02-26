Liselilerden Dubai çikolatasının ardından zeytinli ve kabaklı çikolata

HATAY'ın Samandağ ilçesinde daha önce 'Zülha' markası adıyla Dubai çikolatası üreten Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu kez zeytinli ve kabaklı çikolata yaptı.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nün 12 öğrencisi, bir süre önce ülkede büyük ilgi gören Dubai çikolatası üretip, satışa sundu. Çikolatanın beğenilmesinin ardından öğrenciler, bu kez yöreye has zeytin ve kabağın doğal lezzetini çikolatayla birleştirdi. Üretilen zeytinli ve kabaklı çikolata da satışa sunuldu. Zübeyde Hanım'ın kısaltması olarak kullandıkları 'Zülha' markasıyla yaptıkları üretim, yöre halkı tarafından büyük beğeni aldı.

'30 MEZUN ÖĞRENCİMİZE İSTİHDAM PLANLIYORUZ'

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri öğretmeni Mediha Yaşam Yatkın, kısıtlı imkanlarla ürettikleri Dubai çikolatasının ardından Ar-Ge çalışması ile kabaklı ve zeytinli çikolatalar yaptıklarını söyledi. Yatkın, "Çikolata üretimi için atölye kurduk. 12 öğrencimiz üretimde yer alıyor. Zülha markasıyla ürünlerimizi satışa sunuyoruz" dedi.

Okul Müdürü Naim Haskioğlu ise "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alan öğrencilerimizin mezun olduktan sonra neler yapabileceğini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda Zülha markasını oluşturduk. Amacımız, ulusal anlamda bir marka oluşturup, mezun öğrencilerimize istihdam ve bu bağlamda bir başarı sağlamak. Çikolata üreterek ilk başta 30 mezun öğrencimize istihdam planlıyoruz" diye konuştu.