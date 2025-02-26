Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Liselilerden Dubai çikolatasının ardından zeytinli ve kabaklı çikolata

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde daha önce 'Zülha' markası adıyla Dubai çikolatası üreten Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu kez zeytinli ve kabaklı çikolata yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:43 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liselilerden Dubai çikolatasının ardından zeytinli ve kabaklı çikolata
        ABONE OL

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde daha önce 'Zülha' markası adıyla Dubai çikolatası üreten Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu kez zeytinli ve kabaklı çikolata yaptı.

        Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nün 12 öğrencisi, bir süre önce ülkede büyük ilgi gören Dubai çikolatası üretip, satışa sundu. Çikolatanın beğenilmesinin ardından öğrenciler, bu kez yöreye has zeytin ve kabağın doğal lezzetini çikolatayla birleştirdi. Üretilen zeytinli ve kabaklı çikolata da satışa sunuldu. Zübeyde Hanım'ın kısaltması olarak kullandıkları 'Zülha' markasıyla yaptıkları üretim, yöre halkı tarafından büyük beğeni aldı.

        '30 MEZUN ÖĞRENCİMİZE İSTİHDAM PLANLIYORUZ'

        Yiyecek ve İçecek Hizmetleri öğretmeni Mediha Yaşam Yatkın, kısıtlı imkanlarla ürettikleri Dubai çikolatasının ardından Ar-Ge çalışması ile kabaklı ve zeytinli çikolatalar yaptıklarını söyledi. Yatkın, "Çikolata üretimi için atölye kurduk. 12 öğrencimiz üretimde yer alıyor. Zülha markasıyla ürünlerimizi satışa sunuyoruz" dedi.

        Okul Müdürü Naim Haskioğlu ise "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alan öğrencilerimizin mezun olduktan sonra neler yapabileceğini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda Zülha markasını oluşturduk. Amacımız, ulusal anlamda bir marka oluşturup, mezun öğrencilerimize istihdam ve bu bağlamda bir başarı sağlamak. Çikolata üreterek ilk başta 30 mezun öğrencimize istihdam planlıyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        ABD ve Ukrayna arasında anlaşma tamam
        ABD ve Ukrayna arasında anlaşma tamam
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Alman üretici, KTM'yi satın mı alıyor?
        Alman üretici, KTM'yi satın mı alıyor?
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!

        Benzer Haberler

        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kuyumculara sahte altın satan zanlı tutuklandı
        Hatay'da kuyumculara sahte altın satan zanlı tutuklandı
        Hatay'da aranan 5 hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı
        Hatay'da aranan 5 hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı
        Hatay Dörtyol'da deprem konutlarının yapımı sürüyor
        Hatay Dörtyol'da deprem konutlarının yapımı sürüyor
        Hatay'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Hatay'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı