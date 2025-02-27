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        Köpek, başının sıkıştığı demir kapıyı yerinden söktü

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde köpeğin başı, bir evin bahçe girişindeki demir kapıya sıkıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:55 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:00
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        Köpek, başının sıkıştığı demir kapıyı yerinden söktü
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde köpeğin başı, bir evin bahçe girişindeki demir kapıya sıkıştı. Kurtulmak isteyen köpeğin, demir kapıyı yerinden söktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 2 köpek, evin bahçesine girmek isterken demir kapıyı fark edip geri döndü. Geri dönen köpeklerden biri, başını kapının demirlerine sıkıştırdı. Kendini kurtarmak için çırpınan köpek, demir kapıyı yerinden söktü. Devrilen kapıdan başını kurtaran köpek, diğeriyle birlikte uzaklaştı. O anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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