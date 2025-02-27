Köpek, başının sıkıştığı demir kapıyı yerinden söktü

Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 2 köpek, evin bahçesine girmek isterken demir kapıyı fark edip geri döndü. Geri dönen köpeklerden biri, başını kapının demirlerine sıkıştırdı. Kendini kurtarmak için çırpınan köpek, demir kapıyı yerinden söktü. Devrilen kapıdan başını kurtaran köpek, diğeriyle birlikte uzaklaştı. O anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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