Hatay'da minibüs ile TIR çarpıştı; 6 ölü, 8 yaralı (3)

Hatay’da, Reyhanlı- Antakya karayolu Üzümdalı mevkisinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 6 kişinin kimliği belli oldu. Aynı fabrikada çalıştığı ve iş çıkışı Antakya ilçesindeki Bohşin Mahallesi’ne gittikleri öğrenilen Ömer Erdoğan, Ahmet Akarsu (18), Ahmet Koçak, Ömer Albayrak (21), Mehmet Albayrak ve Halil Albayrak, bindikleri minibüsün yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin Bohşin Mahallesi’nde defnedileceği, yaralı 8 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

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