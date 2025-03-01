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        Hatay'da minibüs ile TIR çarpıştı; 6 ölü, 8 yaralı (3)

        ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELLİ OLDUHatay'da, Reyhanlı- Antakya karayolu Üzümdalı mevkisinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 6 kişinin kimliği belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 22:01 Güncelleme: 01.03.2025 - 22:05
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        Hatay'da minibüs ile TIR çarpıştı; 6 ölü, 8 yaralı (3)
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        ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        Hatay’da, Reyhanlı- Antakya karayolu Üzümdalı mevkisinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 6 kişinin kimliği belli oldu. Aynı fabrikada çalıştığı ve iş çıkışı Antakya ilçesindeki Bohşin Mahallesi’ne gittikleri öğrenilen Ömer Erdoğan, Ahmet Akarsu (18), Ahmet Koçak, Ömer Albayrak (21), Mehmet Albayrak ve Halil Albayrak, bindikleri minibüsün yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin Bohşin Mahallesi’nde defnedileceği, yaralı 8 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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