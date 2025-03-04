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        Bakan Işıkhan Hatay'da (2)

        İŞİNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AFAD Toplantı Salonu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları'na katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 17:44 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:50
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        Bakan Işıkhan Hatay'da (2)
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        İŞİNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AFAD Toplantı Salonu'nda düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları’na katıldı. Bakan Işıkhan, burada iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının sonunda açıklamalarda bulunan Işıkhan, işsiz sayısının ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin kişi azaldığını belirtip, “İşsizlik oranımız son 21 aydır tek hanede seyretmeye devam ediyor. Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında da gerileme devam ediyor. Bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,7 puan azalan işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre 501 bin kişi artarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 49,2 oldu. İş gücü, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre 287 bin kişi artarak 35 milyon 534 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. Gençlerimizin istihdama katılımlarını destekleyen ve kariyerlerine adım atmalarını sağlayan programlarımızın etkisini görmeye devam ediyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yıla göre 1,9 puan azalarak yüzde 14,9 seviyesine geriledi. Özellikle enflasyonu düşürmek için yoğun politikaların gerçekleştiği bu dönemde, istihdam verilerinde bu seviyeleri yakalamak önemli bir başarıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda daha güçlü, daha müreffeh, daha bağımsız hale getirmek için çalışıyoruz. Bu vizyonun en önemli sacayaklarından biri de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelidir” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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