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        2 gün önce kaybolan Mertcan'ın dağlık bölgede cesedi bulundu

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde iki gün önce kaybolan Mertcan Güvercin'in (23) dağlık bölgede cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:25
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        2 gün önce kaybolan Mertcan'ın dağlık bölgede cesedi bulundu
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde iki gün önce kaybolan Mertcan Güvercin'in (23) dağlık bölgede cesedi bulundu.

        İlçenin Avcılar Mahallesi'nde yaşayan Mertcan Güvercin'den 14 Mart'ta haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. Bölgede arama yapan jandarma, Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı. Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı.

        Mertcan Güvercin'in ölüm nedeninin belirlenmesi için çalıma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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