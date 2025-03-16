Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderunspor-Kırklarelispor: 4-2

        STAT:Sarıseki Fuat Tosyalı Spor KompleksiHAKEMLER: Erdem Temel, Mevlüt Bozok, Melih Kurtuluş İSKENDERUNSPOR : Onur Can, Ahmet Biler, (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 16:57 Güncelleme: 16.03.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderunspor-Kırklarelispor: 4-2
        ABONE OL

        STAT:Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Erdem Temel, Mevlüt Bozok, Melih Kurtuluş

        İSKENDERUNSPOR : Onur Can, Ahmet Biler, (Dk. 46 Mohammed ), Ulaş , Kadir , (Dk. 87 Hüseyin),Erbay, Yusuf, Turan, Erdem, Berat, (Dk. 46 Saruhan), Serdarcan, Muhammet Beşir.

        KIRKLARELİSPOR: Mizhat Burak, Bedirhan, Oğuz (Dk. 86 Emir), Erdoğan, Muhammer (Dk. 82 Eray), Hüseyin, Erdem (Dk. 82 Hozan), Muhammet Raşit, Okan (Dk. 82 Yucel),Semih, (Dk. 66 Cemil), Taşkın.

        SARIKART: Dk. 77 Kadir (İSKENDERUNSPOR)

        GOLLER: Dk. 47 Erdem, Dk. 62 Muhammet Beşir, Dk. 67 Mohammed, Dk. 70 Muhammet Beşir (İSKENDERUNSPOR), Dk. 7 Hüseyin, Dk. 90+3 Cemil (KIRKLARELİ)

        2'nci Lig'in 27'nci haftasında İskenderunspor, konuk ettiği Kırklarelispor'u 4-2 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        6 platforma rekabet soruşturması
        6 platforma rekabet soruşturması
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"

        Benzer Haberler

        Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        2 gün önce kaybolan Mertcan'ın dağlık bölgede cesedi bulundu
        2 gün önce kaybolan Mertcan'ın dağlık bölgede cesedi bulundu
        Hatay'da dağlık alanda erkek cesedi bulundu
        Hatay'da dağlık alanda erkek cesedi bulundu
        Defne'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Defne'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da restore edilen İlk Kurşun Müzesi ziyarete açıldı
        Hatay'da restore edilen İlk Kurşun Müzesi ziyarete açıldı
        Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp gökyüzünde baklava yaptılar
        Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp gökyüzünde baklava yaptılar