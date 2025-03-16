İskenderunspor-Kırklarelispor: 4-2
STAT:Sarıseki Fuat Tosyalı Spor KompleksiHAKEMLER: Erdem Temel, Mevlüt Bozok, Melih Kurtuluş İSKENDERUNSPOR : Onur Can, Ahmet Biler, (Dk.
STAT:Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi
HAKEMLER: Erdem Temel, Mevlüt Bozok, Melih Kurtuluş
İSKENDERUNSPOR : Onur Can, Ahmet Biler, (Dk. 46 Mohammed ), Ulaş , Kadir , (Dk. 87 Hüseyin),Erbay, Yusuf, Turan, Erdem, Berat, (Dk. 46 Saruhan), Serdarcan, Muhammet Beşir.
KIRKLARELİSPOR: Mizhat Burak, Bedirhan, Oğuz (Dk. 86 Emir), Erdoğan, Muhammer (Dk. 82 Eray), Hüseyin, Erdem (Dk. 82 Hozan), Muhammet Raşit, Okan (Dk. 82 Yucel),Semih, (Dk. 66 Cemil), Taşkın.
SARIKART: Dk. 77 Kadir (İSKENDERUNSPOR)
GOLLER: Dk. 47 Erdem, Dk. 62 Muhammet Beşir, Dk. 67 Mohammed, Dk. 70 Muhammet Beşir (İSKENDERUNSPOR), Dk. 7 Hüseyin, Dk. 90+3 Cemil (KIRKLARELİ)
2'nci Lig'in 27'nci haftasında İskenderunspor, konuk ettiği Kırklarelispor'u 4-2 mağlup etti.
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