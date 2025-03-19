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        Mertcan cinayetinde 6 şüpheli adliyede

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde Mertcan Güvercin'in (23) öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:36 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:40
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        Mertcan cinayetinde 6 şüpheli adliyede
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde Mertcan Güvercin’in (23) öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Samandağ'ın Avcılar Mahallesi'nde 14 Mart’ta evden çıkan Mertcan Güvercin'den haber alamayan ailesi jandarmaya haber verdi. Bölgede arama yapan jandarma, 17 Mart'ta Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı. Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi morga kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Güvercin'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi

        AV TÜFEĞİ İLE VURULMUŞ

        Güvercin'in yapılan otopsisinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Güvercin cansız bedeninin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, bir kişinin elinde av tüfeği ile uzaklaştığını belirledi. Eşkali belirlenen şüphelinin kimliğini saptayan jandarma harekete geçti. Jandarmanın yaptığı operasyonda kameralara silahlı görüntüsü yansıyan şüpheli ile 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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