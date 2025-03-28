Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı yoğunluğu

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde ağır hasar alan ve geçen sürede tekrar ayağa kaldırılan Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde ağır hasar alan ve geçen sürede tekrar ayağa kaldırılan Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

        İpek Yolu üzerinde olması nedeniyle çok eski dönemlerden beri şehirdeki ticaretin merkezi konumunda olan Uzun Çarşı'da faaliyet gösteren 2 bin 500 dükkandan 600'ü Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Ara sokak ve caddelerde farklı meslek grubuna ayrılmış, farklı inanç ve kökenden gelen Antakyalılar tarafından işletilen dükkanların yer aldığı 3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıda, Ramazan Bayramı telaşı yaşanıyor. Bayram öncesi Hataylıların akın ettiği Uzun Çarşı'da özellikle bayram şekerleri başta olmak üzere kömbe, kabak tatlısı, peynir, helva ve zeytin satışları arttı. Tekstil ve giyim eşyaları da ilgi gördü. Esnaf, bayram öncesi yaşanan yoğunluğun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Savunma mı, hücum mu?
        Savunma mı, hücum mu?
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Sahte papazla vurgun! Harita çizip gömdükleri heykelleri buldurdular!
        Sahte papazla vurgun! Harita çizip gömdükleri heykelleri buldurdular!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        Hiperosmi riskine dikkat!
        Hiperosmi riskine dikkat!

        Benzer Haberler

        Depremde yitirdiği sporcuların acısını, gençleri şampiyonalara hazırlayarak...
        Depremde yitirdiği sporcuların acısını, gençleri şampiyonalara hazırlayarak...
        Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı
        Yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı
        Hatay'da Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası gerçekleşti
        Hatay'da Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası gerçekleşti
        Hatay'da mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı
        Hatay'da mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı
        Hatay'da özel halk otobüsünün çarptığı yaya öldü
        Hatay'da özel halk otobüsünün çarptığı yaya öldü