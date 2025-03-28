KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde ağır hasar alan ve geçen sürede tekrar ayağa kaldırılan Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

İpek Yolu üzerinde olması nedeniyle çok eski dönemlerden beri şehirdeki ticaretin merkezi konumunda olan Uzun Çarşı'da faaliyet gösteren 2 bin 500 dükkandan 600'ü Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Ara sokak ve caddelerde farklı meslek grubuna ayrılmış, farklı inanç ve kökenden gelen Antakyalılar tarafından işletilen dükkanların yer aldığı 3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıda, Ramazan Bayramı telaşı yaşanıyor. Bayram öncesi Hataylıların akın ettiği Uzun Çarşı'da özellikle bayram şekerleri başta olmak üzere kömbe, kabak tatlısı, peynir, helva ve zeytin satışları arttı. Tekstil ve giyim eşyaları da ilgi gördü. Esnaf, bayram öncesi yaşanan yoğunluğun kendilerini memnun ettiğini söyledi.