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        Hatay'da jandarma personeli ve kız arkadaşının sahilde cesedi bulundu

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde jandarma komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Erzin Tozan (29) ve kız arkadaşı Betül Avan'ın (24) sahilde cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 01:19 Güncelleme: 02.04.2025 - 01:25
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        Hatay'da jandarma personeli ve kız arkadaşının sahilde cesedi bulundu
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        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde jandarma komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Erzin Tozan (29) ve kız arkadaşı Betül Avan’ın (24) sahilde cansız bedeni bulundu.

        Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki sahil kesimde Payas İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ersin Tozan ve kız arkadaşı Betül Avan'ın cansız bedeni sahilde ölü bulundu. Silah seslerini duyan sahildeki vatandaşlar biri kadın 2 kişiyi yerde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tozan ve Avan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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