Depremzede kadınlar 70 çeşit ürün üretiyor

HATAY'ın Payas ilçesinde depremin yaralarını, kurdukları kooperatifle sarmaya çalışan kadınlar, açtıkları atölyelerinde gıda ve el sanatlarıyla 70 çeşit ürün üretmeye başladı. Payas Emekçi Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Aysel Erdem, "Kooperatifi kurduktan kısa süre sonra deprem oldu ve hepimiz büyük acılar yaşadık, karamsarlığa kapıldık ama yılmadık" dedi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden 2 ay önce kurulan Payas Emekçi Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, büyük yıkımın ardından markalaştı. Tarlalarında ürettikleri sebze ve meyvelerden ürünler imal eden kadınlar, el sanatlarından kilim, dantel, halı ve el çantalarının da aralarında olduğu toplam 70 ürün üretmeye başladı. Kooperatif üyesi, dezavantajlı 12 kadın, e-ticaret sitelerinden de satış yapıp, gelen taleplere yetişmeye çalıştıklarını bildirdi.

Payas Emekçi Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Aysel Erdem, "Kooperatifi kurmadan önce kozalak şurubu, yufka ekmek, reçel gibi ürünler imal edip satıyorduk. Kooperatiften sonra açtığımız atölyede eski geleneksel ürünlerimizi de gün yüzüne çıkardık. Kooperatifi kurduktan kısa süre sonra deprem oldu ve hepimiz büyük acılar yaşadık, karamsarlığa kapıldık ama yılmadık. Kırsaldaki dezavantajlı kadınlarımızın kalkınması için uğraşıyoruz. Herkes neye tecrübesi varsa onu yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor. Özellikle depremden sonra Hatay Valimiz Mustafa Masatlı öncülüğünde markalaşma girişimimiz oldu. Valimiz tüm kadın kooperatiflerini toplayarak markalaşmayı öğretti ve e-ticaret sitesi kurdu" diye konuştu.