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        Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

        HATAY'da Richter ölçeğine göre 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 00:49 Güncelleme: 04.04.2025 - 00:49
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        Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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        HATAY'da Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 00.23'te 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.19 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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