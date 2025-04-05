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        Hatay'da sahile roket vurdu

        HATAY'da, fırtınadan kaynaklı oluşan dalgalar nedeniyle sahile roket vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 21:05 Güncelleme: 05.04.2025 - 21:10
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        Hatay'da sahile roket vurdu
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        HATAY'da, fırtınadan kaynaklı oluşan dalgalar nedeniyle sahile roket vurdu.

        Olay, Samandağ ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında karaya vurmuş roket tespit edildi. Dalgaların getirdiği düşünülen roket, ekipler tarafından güvenlik altına alındı.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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