Hatay'da sahile roket vurdu

Olay, Samandağ ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında karaya vurmuş roket tespit edildi. Dalgaların getirdiği düşünülen roket, ekipler tarafından güvenlik altına alındı.

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