Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor’da Lamine Diack’ın sakatlığı devam ederken Massanga Matondo ise kart cezası nedeniyle kadroda olamayacak. Hatayspor’da 2 maçlık cezasını Eyüpspor maçıyla birlikte tamamlayan Francisco Calvo ise kadrodaki yerini alabilecek.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar yarın sabah yapacağı idmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girmek üzere Gaziantep’e hareket edecek.

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