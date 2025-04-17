Hataylı mozaik ustası, konteyner atölyesinde depremi tablolarına nakşediyor

HATAY'ın Defne ilçesinde mozaik ustası Eser Mansuroğlu, 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinin acı hatıralarını, simge fotoğraflarını ve olaylarını tablolarına işliyor.

Defne'deki Kültür, Sanat ve Gastronomi Çarşısı’ndaki atölyesinde çalışmalarını sürdüren ve asrın felaketinde akıllara kazınan görüntüleri taşlarla canlandıran Eser Mansuroğlu, 3 boyutlu mozaik tablolarıyla ilgi çekiyor. Depremde ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden Mansuroğlu, mozaik sanatının kendisine terapi gibi geldiğini söyledi. Mozaikle 2013 yılından bu yana uğraşan Mansuroğlu, hayatının dönüm noktası olduğunu belirttiği deprem temalı eserlerini ve hayata dair çok sayıda eseri, konteyner atölyede hayata geçirdiğini söyledi.

Mansuroğlu, çalışmalarına ilişkin, "Depremde hepimiz büyük acılar yaşadık. Ben de acılar yaşadığım için mozaik sanatıyla iyileşmeye çalıştım. Mozaik bana terapi gibi geldi. Ben sanatla iyileştim, herkese de tavsiye ediyorum" dedi.

Mansuroğlu, deprem felaketini unutturmamanın tek hedefi olduğunu da sözlerine ekledi.