Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Cazcı bateristin arabeskçi kızı, 5 yıllık telif mücadelesini kazandı

        UfukAKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay)-CAZ bateristi Burhan Tonguç'un arabeskçi kızı Biricik (68), 36 yıl önce çıkarttığı 'Zalimler' isimli albümünü izinsiz yeniden piyasaya süren müzik şirketine karşı açtığı davayı kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 12:47 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cazcı bateristin arabeskçi kızı, 5 yıllık telif mücadelesini kazandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UfukAKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay)-CAZ bateristi Burhan Tonguç'un arabeskçi kızı Biricik (68), 36 yıl önce çıkarttığı 'Zalimler' isimli albümünü izinsiz yeniden piyasaya süren müzik şirketine karşı açtığı davayı kazandı. 5 yıllık mücadeleyi anlatan Biricik'in avukatı Müslüm Kızıl, "Bu durumdaki tüm sanatçıların dava açma hakları vardır. Bu karar, geçmişin bu zincirinden kurtuluştur ve emsal niteliğindedir" dedi.

        İstanbul'da bir müzik şirketi, 70'li yılların arabesk sanatçılarından Biricik'in izni olmadan, 1989 yılında çıkardığı 'Zalimler' isimli albümünü 5 yıl önce yeniden piyasaya sürdü. Merhum caz bateristi Burhan Tonguç'un kızı olan Biricik, 36 yıl önce albümünü çıkaran plak şirketinin kendi izni olmadan telif haklarını başka bir şirkete sattığını öğrendi. Mine Koşan, Orhan Gencebay'ın da aralarında bulunduğu bazı önemli sanatçılarla çalışan, bir dönem Grup Metronom'da perküsyon çaldıktan sonra uzun soluklu arabesk kariyerini sürdüren ancak bir süre sonra gözden kaybolduğu için hakkında öldüğü iddiaları yayılan Biricik Tonguç, avukatı aracılığıyla şirket hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul 1'inci Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Biricik'in sesi, fotoğrafları ve albümde yer alan eserlerinin izinsiz kullanıldığı belirlendi. Mahkeme, şirket sahibine 365 gün karşılığı olan 6 bin 80 lira adli para cezası verdi. Karar, istinaf mahkemesi tarafından da onandı.

        'MADDİ VE MANEVİ DAVA DA AÇACAĞIZ'

        Biricik Tonguç'un Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan avukatı Müslüm Kızıl, 5 yıllık hukuk mücadelesini kazandıklarını belirterek, davanın tüm sanatçılar için önem taşıdığını kaydetti. Kızıl, "Sanatçıların geçmişlerinde icra ettikleri albümlerin yeniden piyasaya sürülmesi sanatçının iznine tabidir. Bu izin veya muvafakat olmaksızın başka firmalar tarafından devir veya temlik adı altında bir işlemle geçerlilik kazandırma imkanı yoktur. Bu kararın kesinleşmesine müteakip maddi ve manevi dava da açacağız ve bu ihlalden kaynaklı tüm yaptırımları uygulatacağız. Bu durumdaki tüm sanatçıların dava açma hakları vardır. Bu karar, geçmişin bu zincirinden kurtuluştur ve emsal niteliğindedir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Trump'tan Covid-19 iddialarına ilişkin internet sitesi
        Trump'tan Covid-19 iddialarına ilişkin internet sitesi
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Benzer Haberler

        Balık tutmaya gitti, cansız bedeni bulundu
        Balık tutmaya gitti, cansız bedeni bulundu
        Belen'de polis ekipleri ana sınıfı öğrencilerine trafik eğitimi verdi
        Belen'de polis ekipleri ana sınıfı öğrencilerine trafik eğitimi verdi
        İskenderun'da okulda şenlik düzenlendi
        İskenderun'da okulda şenlik düzenlendi
        Hatay'da balık tutarken denize düşen kişi öldü
        Hatay'da balık tutarken denize düşen kişi öldü
        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Hatay'da sınır kapısında tırda çıkan yangında 6 otomobil kullanılamaz hale...
        Hatay'da sınır kapısında tırda çıkan yangında 6 otomobil kullanılamaz hale...