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        Gölbaşı Gölü'nde temizlik yapıldı, yarışma düzenlendi

        HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescillenen Gölbaşı Gölü'nde, farkındalık amaçlı kıyı ve dip temizliği yapıldı; yarışmalar düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 21:20 Güncelleme: 27.04.2025 - 21:25
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        Gölbaşı Gölü'nde temizlik yapıldı, yarışma düzenlendi
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        HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescillenen Gölbaşı Gölü'nde, farkındalık amaçlı kıyı ve dip temizliği yapıldı; yarışmalar düzenlendi.

        Hatay Tabiatı Koruma Derneği, Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Belediyesi tarafından başlatılan "Gölbaşı Gölü sürdürülebilirliği için reaktif yaklaşım" projesi kapsamında gölde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        KAYIK YARIŞLARI YAPILDI

        Etkinlikte konuşan Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, "Gölü her yönüyle koruyup, gelecek nesillere aktarmak bizlerin borcu ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Devletimizin destekleriyle hem tarımsal hem de ekonomik anlamda buradaki vatandaşların çok daha fazla istifade edebileceği, turizm merkezi olacak şekilde düzenleyip buradaki insanımızın hizmetine sunacağız." dedi.

        Etkinlik kapsamında gölde kıyı ve dip temizliği yapıldı. Farkındalık yaratmak amacıyla yapılan etkinlikte kayık, fotoğraf ve resim yarışmaları düzenlendi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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