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        Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

        SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında, Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Başakşehir'i konuk edecek Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:34 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:40
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        Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        SÜPER Lig’in 34'üncü haftasında, Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Başakşehir’i konuk edecek Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

        Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen ve 1 saat 25 dakika süren idmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının çalışmalarını tamamlayacak.

        Hatayspor’da Aboubakar ve Lamine Diack’ın sakatlıkları sürerken, Joelson Fernandes ise kart cezalısı olması nedeniyle kadroda yer alamayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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