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        Tosyalı İskenderun Engelliler Basketbol Takımı Euro Cup şampiyonu oldu

        İTALYA'nın ev sahipliğinde düzenlenen EuroCup Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Tosyalı İskenderun Engelliler Basketbol Takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak şampiyon oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 22:39 Güncelleme: 03.05.2025 - 22:45
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        Tosyalı İskenderun Engelliler Basketbol Takımı Euro Cup şampiyonu oldu
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        İTALYA'nın ev sahipliğinde düzenlenen EuroCup Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda mücadele eden Tosyalı İskenderun Engelliler Basketbol Takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak şampiyon oldu.

        Finalde İtalya temsilcisi Asina Basket’i 77-31 mağlup eden temsilcimiz, Avrupa kupasını Türkiye’ye kazandırdı.

        Turnuva sonrası düzenlenen ödül töreninde takımların kupaları, 'geleceğe ışık olsun' mesajıyla çocuklar tarafından verildi. Tosyalı İskenderun şampiyonluk kupasını alırken, takım kaptanı Özgür Gürbulak da 'en iyi ilk 5' oyuncu arasında yer alarak bireysel ödüle layık görüldü.

        Törende konuşan IWBF temsilcisi Ivan Dabo, turnuvaya katılan tüm takımları kutladı ve başarılar diledi.

        Tosyalı İskenderun oyuncuları maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Oyuncular, “Zorlu bir turnuvayı alnımızın akıyla tamamladık” diyerek duygularını paylaştı.

        Takım koçu Kemal Okur, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, “Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımı kutluyorum. Buraya gelmemizde en büyük pay, bize destek veren sponsorlarımıza ait” dedi.

        Takım Genel Menajeri Sinan Aslan ise, “Bu başarı, emeklerimizin taçlandığı bir nokta oldu. Ciddi bir mücadele vererek şampiyon olduk” ifadelerini kullandı.

        Kulüp Başkanı Suat Atasever de, “Türk bayrağını İtalya’da dalgalandırmaktan daha büyük bir gurur olamaz. Desteklerinden dolayı Tosyalı Holding’e teşekkür ediyorum. Avrupa’da daha büyük başarılar elde edeceğiz” diye konuştu.

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