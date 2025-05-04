Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Özgür Özel'e saldıran şüpheli, Hatay'da 2 çocuğunu öldürmüş (2)

        ADLİSİCİLİ KABARIK ÇIKTIİstanbul'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 14:41 Güncelleme: 04.05.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel'e saldıran şüpheli, Hatay'da 2 çocuğunu öldürmüş (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADLİSİCİLİ KABARIK ÇIKTI

        İstanbul'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk T.'nin (66) 10 Mayıs 2004'te 2 çocuğunu öldürdüğü ve 2 çocuğunu da yaraladığı olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Selçuk T.'nin eşi Ayyuş T., geçim sıkıntısına daha fazla dayanamayıp olaydan 11 gün önce evi terk etti. Bir oğlu ve 3 kızıyla baş başa kalan Selçuk T., olay gecesi odalarında uyuyan kızı 17 yaşındaki Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış’ı tabancayla vurarak öldürdü.

        Selçuk T. bu kez silahını 11 yaşındaki küçük kızı Gülşah'a doğrulttu ve onu da yaraladı. Silah sesine uyanan 16 yaşındaki Yasemin ise babasının elinden kurtulmak için ikinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Ölümden kurtulan, ancak ayağı kırılan Yasemin T., babasının yaraladığı küçük kardeşi Gülşah ile birlikte İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ekibi, Selçuk T.'yi yakaladı. Selçuk T., polisteki sorgusunda ‘Eşim evi terk ettiği için çocuklarımı öldürdüm’ dedi. Selçuk T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Bu arada Selçuk T.'nin aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

        Bir süre psikolojik tedavi gören Selçuk T.'nin Mürseloğlu Lisesi’nde okuyan kızları Mutlu ve Yasemin'in saçlarını sıfır numara kestiği de öğrenildi. Müebbet hapis cezası alan Selçuk T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"

        Benzer Haberler

        Hatay'da hayvan barınağının kapasitesi 280'den 1000'e çıkarılacak
        Hatay'da hayvan barınağının kapasitesi 280'den 1000'e çıkarılacak
        Amatör balıkçının oltasına kum köpek balığı takıldı
        Amatör balıkçının oltasına kum köpek balığı takıldı
        Evde oturmak yerine mozaik sanatçısı oldular
        Evde oturmak yerine mozaik sanatçısı oldular
        İskenderun'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        İskenderun'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Tosyalı İskenderun Engelliler Basketbol Takımı Euro Cup şampiyonu oldu
        Tosyalı İskenderun Engelliler Basketbol Takımı Euro Cup şampiyonu oldu